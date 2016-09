Vergrote Bijenkorf mikt op beleving

Ook in het horecagedeelte legt manager Kees van Wezel lokale accenten. ,,We hebben Domgebakjes op basis van de Utrechts sprits en Jan Hagels, net als broodjes Vockingworst en bier van De Leckere. Over een Utrechtse wijn zijn we nog in onderhandeling.''



Het restaurant verhuist naar de nieuwe tweede etage, waar het bijna drie keer zo groot wordt, met een open keuken en uitzicht over het Vredenburg. Van Wezel: ,,Het personeel is bijgeschoold, zodat het iets kan vertellen over de producten, de interactie met de klant aan kan gaan. Wilt u uw gerecht wat pittiger? Dan doen we een extra pepertje in de wok!''



In de interactie met de klant en de buitenwereld passen ook de grote glazen gevels. Waar voorheen van buiten niet zichtbaar was wat binnen te koop was, krijgt het vernieuwde warenhuis rondom glas. Aan de Lange Viestraat is dat al zichtbaar, de St.-Jacobsstraatzijde volgt spoedig. Verdijk: ,,Een medewerkster die hier al 25 jaar werkt, vertelde me laatst: 'Ik ga voor het eerst in daglicht werken'.''