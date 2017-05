‘Verhalen Hugo Borst zijn bron van herkenning’

Drukte bij boekpresentatieUit het hele land kwamen vanmiddag belangstellenden naar TivoliVredenburg voor de boekpresentatie van ‘Ach, moedertje’ van Hugo Borst. De empatische verhalen van Borst over zijn dementerende moeder in een verpleeghuis zijn voor iedereen in de bijna volle zaal herkenbaar.

,,Het is een bron van herkenning’’, zegt hovenier René Kleinsman uit Haaksbergen, die ondanks drukke werkzaamheden voor zijn bedrijf per se het programma wilde bijwonen.

,,Ik ben zelf ook 54 jaar; net zo oud als Hugo’’, legt Kleinsman uit, nadat hij een exemplaar van ‘Ach, moedertje’ heeft laten signeren. ,,Na het overlijden van m’n vader in 2013, zag ik m’n moeder afzakken. We wisten al dat ze vergeetachtig was, maar het werd langzaamaan steeds erger. Nu zit ze in een verpleeghuis en maakt ze mee wat Hugo beschrijft.’’

College

Ook Karen en Jeroen Otto uit Heerhugowaard zijn onder de indruk van het uitgebreide programma dat in het teken staat van dementie en mantelzorg. Neuropsycholoog Erik Scherder geeft een boeiend, beeldend college over de gevolgen van dementie voor de hersenen. ,,Ik mag graag luisteren naar Scherders verhaal’’, zegt Karen, die casemanager in de zorg voor dementen is. ,,Ik heb al twee keer eerder zijn verhaal gehoord voor verzorgenden in verpleeghuizen.’’



Jeroen heeft maar liefst drie boeken gekocht. Eén voor zijn moeder, één voor zijn broertje die ook in de zorg voor dementerenden werkt en één voor Karen. ,,Over Ma, Hugo’s eerste boek over z’n moeder, waren we ook al enthousiast.’’

Quote Over Ma, Hugo’s eerste boek over z’n moeder, waren we ook al enthousiast Jeroen, bezoeker

Dementie

Quote Af en toe moet ik huilen in de gang als ik bij mijn moeder op bezoek ben geweest Janine Abbing, presentator Zomergasten Programmamaakster Janine Abbing, die komende zomer het tv-programma Zomergasten presenteert, vertelt in een gesprek met Borst dat ze haar moeder, die al vijftien jaar aan dementie lijdt, beetje bij beetje verliest. ,,Af en toe moet ik huilen in de gang als ik bij haar op bezoek ben geweest. Het is zo onrechtvaardig.’’

Ze vindt wel dat Borst tegen de grenzen van de privacy van zijn moeder aan schuurt. ,,Ik weet dat mijn moeder het niet fijn vindt als erover haar gepraat wordt als ze er niet bij is. Je toont iemand in zo’n kwetsbare vorm’’, houdt ze de schrijver voor.

Grens trekken

Borst reageert dat hij en zijn broer wel degelijk een grens trekken. Zo is een foto van zijn huilende moeder niet in het nieuwe boek verschenen. ,,Ze kan nu geen toestemming meer geven. Maar we hebben er vroeger uitgebreid over gesproken en ze zei daarover: ‘wees genadig’. Voor mijn gevoel is het moreel juist’’, aldus Borst, die zegt te berusten in de schrijnende situatie van zijn moeder.

,,Ik bewaak de privacy van m’n moeder’’, reageert hovenier René Kleinsman. ,,M’n vader zei pal voor z’n dood: ‘ik heb een mooi leven gehad. Ik kan m’n meisje niet alleen laten’. Ik trek een grens wat wel en wat niet kan. M’n vader zou het niet anders gewild hebben…''