Verhitte hoofden op tennisfeest

Barbecuefeest. De smeulende kolen zijn van ver te ruiken. De tennissers van STVU hebben hun racket neergelegd voor een feestelijke barbecue. Je vereniging bestaat tenslotte niet elke dag 75 jaar.

Quote Spareribs, chicken wings of pulled porc? Bart Verhoeven Er staat een rij watertandende liefhebbers voor de barbecue. Ze hebben trek. ,,Spareribs, chicken wings of pulled porc?'' Bbq-chef Bart Verhoeven (37) verkoopt zijn specialiteiten alsof hij een marktkoopman is. ,,Het is een leuke hobby, net zoals tennis'', zegt hij, terwijl hij het vlees omdraait. ,,Alsjeblieft, een hamburgertje voor jou!''

De voorjaarscompetitie wordt afgesloten met een groot feest. Zeventig man eet vanavond mee: leden, toeschouwers en tegenstanders. ,,Iedereen is welkom'', zegt voorzitter Eveline du Perron (37). ,,Dat is ook een beetje het motto van onze vereniging. Iedereen tennist mee, of je nou zo goed bent als Federer of net een bal over het net weet te krijgen."

Met 350 leden is STVU een van de kleinere tennisverenigingen in Utrecht. De Spoorweg Tennis Vereniging Utrecht, zoals het voluit heet, begon 75 jaar geleden als een tennisvereniging voor medewerkers van de NS. In 1958 kwam er een eigen tennispark aan de Koningsweg met twee banen en oude spoorwagons als kleedruimte. Halverwege de jaren 70 verhuisde de vereniging naar de Mytylweg.

Inmiddels hebben de leden geen banden meer met het spoor, maar het feest loopt wel als een trein. De spareribs gaan als zoete broodjes over de toonbank, net als de pullen bier. De vrouwen van Dames 3 zitten met zo'n goudgele rakker op het terras. Afzien met dit weer. ,,We zijn even aan het bijkomen'', vertellen ze. Ze speelden vanmiddag een wedstrijd in de brandende zon. ,,Helaas verloren we met 5-1'', zegt Lisa van den Ban (24). Ach, beter dan met 5-0 verliezen. Daar proosten ze op.

Ook zij omschrijven STVU als een kleine, maar spontane vereniging. ,,Het gaat niet alleen om de sport, gezelligheid is net zo belangrijk'', vindt Lana Krijgsman (25). ,,We zijn sowieso meer van de derde helft'', zegt Susanne Vette (28) lachend.

Vrijwilligers

De club draait geheel op vrijwilligers. Nico Roozendaal (67) is een van die stille krachten. Hij houdt zich op de achtergrond en geniet zwijgzaam van de vrolijke tennissers om hem heen. ,,Ik tennis hier al acht jaar met groot plezier'', vertelt hij over zijn club.

Het lijkt een relaxed feestje, maar niet voor iedereen. Een paar tennissers zijn nog bezig met hun wedstrijd. Het kwik stijgt tot boven de 30 graden en het zweet druppelt van hun voorhoofd. De huid van een enkeling kleurt na al die uren in de zon zo rood als het gravel op de tennisbaan.

Quote Volgens mij heb ik een hartslag van 190 Speler ,,Volgens mij heb ik een hartslag van 190'', zegt een speler buiten adem. Hij heeft alles gegeven voor zijn laatste wedstrijd, met resultaat. ,,Ik heb nu wel een sparerib verdiend'', zegt hij met een knipoog.

Dan hebben An (5) en Anne-Veerle (5) het beter voor elkaar. Zij zoeken verkoeling in een opblaasbadje, dat Eveline heeft neergezet voor de kleintjes Ze gieren het uit van plezier. En de verslaggever, die spetteren ze ook maar even nat als ze toch bezig zijn.