Burgemeester en wethouders zijn tegen deze uitplaatsing. De Maat is niet ver van het Oude Dorp, waar de middenstand te veel onder de concurrentie zou lijden. ,,Dat besluit viel ons rauw op het dak’’, zegt Stef de Bruin. ,,Het stond al in de krant vóórdat de wethouder er met ons over had gesproken.’’

Het is niet zo, dat De Bruin liever vandaag dan morgen de Odijkseweg verlaat. Hij woont al zeker dertig jaar op het huidige winkelterrein. Hier begon hij als gewezen fruitteler zijn eigen groenten- en fruitzaak. Tegenwoordig verhuurt hij het winkelpand aan de Jumbo, de slager en de bakker. Ook de visboer staat regelmatig bij De Dikke Boom.

Geen optie

,,Niets doen is geen optie meer,’’ weet ook Stef de Bruin. De druk op het winkelcentrum neemt gestaag toe. Klanten komen zelfs uit dorpen als ’t Goy en Werkhoven. De smalle Odijkseweg kan deze groei niet aan. Bewoners klagen over drukte en lawaai. Aanwonenden vrezen voor de verkeersveiligheid. De vrachtwagens die de supermarkt bevoorraden, zijn ook aangewezen op de Odijkseweg. Dat is feitelijk een fietsroute waar de auto slechts ‘te gast’ is.

Op initiatief van D66 wordt er al twee jaar overlegd tussen gemeente, ondernemers en bewoners. In deze ‘dialooggroep’ is vastgesteld dat een rechtstreekse aansluiting op de Rondweg een einde zou maken aan de vele problemen. Maar die komt er niet, omdat een extra ‘inprikker’ op de Rondweg zelf tot gevaarlijke situaties zou leiden. Uitplaatsing leek de ‘next best’ oplossing.

Deur

Stef de Bruin: ,,Dus zijn we dat onderzoek gestart. De gemeente heeft zélf al eens De Maat als locatie voorgesteld. Dan snap je toch niet, hoe ze de deur ineens zó hard kunnen dichtgooien? Voor zowel ondernemers als bewoners is die optie ineens van tafel.’’

De raadsfracties van SGP en Houten Anders hebben schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken. In de vandaag gepubliceerde beantwoording zeggen b en w dat ‘meermaals is duidelijk gemaakt’ dat verplaatsing naar De Maat niet past binnen het beleid om het Oude Dorp, Het Rond en Castellum als uitverkoren winkelgebieden te beschermen.

Het college van b en w zegt toe een hoorzitting te organiseren over kwestie-De Dikke Boom, waar alle betrokken partijen hun visie nog eens kunnen toelichten. Die vindt plaats op 24 augustus. Daarna wil de gemeente met bewoners en ondernemers, op basis van de uitkomsten van deze hoorzitting, het ‘traject op een goede manier afronden.’