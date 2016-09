'Verkeer is doof voor de sirenes'

Op de afslag naar het Utrechtse ziekenhuis werd de ambulance ook nog eens afgesneden door een gehaaste automobilist. ,,We zaten de hele rit continu in het nauw. Gelukkig was deze situatie niet levensbedreigend, maar ik wil het niet meemaken als dat wél het geval is. Dit kán toch niet?''



Minder druk

De chauffeur van de ambulance waarin Hoogendoorn reed, maakte zich wat minder druk dan zijn passagier. ,,Hij zei dat ze dit dagelijks meemaken. 'We weten niet beter', was zijn nuchtere reactie. Nou, ik heb me er constant over verbaasd en dat doe ik nog.''



André van Drumpt, die jaren zelf achter het stuur van de ambulance zat en nu in de regio Utrecht teamleider is van een groep van zo'n 25 ambulancechauffeurs van de Ravu, herkent zich wel in het verhaal dat zijn collega tegen Hoogendoorn vertelde. ,,Dit klinkt erg bekend, dit maken we inderdaad dagelijks mee. We worden gewoon heel slecht gehoord, doordat auto's steeds beter geïsoleerd zijn.''