Verkeerslicht valt tijdens avondspits op wegdek in Veenendaal

UPDATE Vrachtwagen in brand op de A2 bij Utrecht

8:18 Een vrachtwagen is vanmorgen op de parallelbaan van de A2 bij knooppunt Oudenrijn in brand gevlogen. Hierdoor was een tunnelbuis van de de Leidsche Rijntunnel korte tijd afgesloten. Volgens Rijkswaterstaat blijft de parallelbaan van Utrecht richting Den Bosch nog tot 11:00 uur dicht. De brandweer is bezig met nablussen.