Verkeerslichten blijven uit op Utrechtse kruispunten

De verkeerslichten blijven uit op de Amsterdamsestraatweg (bij de kruisingen Bethlehemweg en Blokstraat), Catharijnesingel-Schröder van der Kolkstraat, Maliesingel-Zonstraat, Wittevrouwensingel-Kleine Singel en St. Jacobsstraat-Waterstraat. Op deze locaties verdwijnen de verkeerslichten binnenkort.



Op de kruispunten Atoomweg-Thoriumweg en Hogeweidebaan-Strijlandweg blijven de verkeerslichten voorlopig uit, maar worden ze nog niet verwijderd, omdat door nieuwe ontwikkelingen de verkeerssituatie mogelijk weer verandert.Verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) heeft de proef met het uitzetten van de verkeerslichten op genoemde kruispunten geëvalueerd met de politie, experts van de gemeente en externe verkeersdeskundigen. Ook het kruispunt Amsterdamsestraatweg-Blokstraat, waar tijdens het experiment drie ongelukken gebeurden, kwam uitvoerig ter sprake.



Aanrijding

Omwonenden pleitten eerder deze week in deze krant om de verkeerslichten juist weer aan te zetten, omdat er op de Amsterdamsestraatweg volgens hen veel te hard wordt gereden en deze locatie niet zonder verkeerslichten kan. Afgelopen zaterdag raakten een motorrijder en twee fietsers gewond bij een aanrijding. Twee keer eerder ging het op deze plek ook al mis.



Maar volgens Van Hooijdonk en de deskundigen, die de proeflocaties bespraken, was er in het laatste geval geen verband tussen het uitzetten van de verkeerslichten en het ongeval. ,,Ook bij de andere twee ongelukken is niet aangetoond of het lag aan het uitstaan van de verkeerslichten'', zegt woordvoerder Maud Bredero van de gemeente Utrecht.



30-kilometerzone

De Amsterdamsestraatweg wordt vermoedelijk een 30-kilometerzone, maar ook dat vooruitzicht stelt omwonenden niet bij voorbaat tevreden. ,,Dat maakt de automobilisten niets uit'', verwacht banketbakker Harry Hagdorn, die met zijn winkel bij het kruispunt zit. ,,Het wordt dan nog gevaarlijker omdat fietsers en voetgangers niet rekenen op autoverkeer dat veel te hard rijdt.''



Het uitschakelen van de verkeerslichten is gedaan na klachten van Utrechters over onnodige wachttijden en gebrekkige doorstroming.