Verkeersscenario's beloven weinig goeds voor regio Utrecht

Op basis van verschillende groeiscenario’s is gekeken naar toekomstige knelpunten in het verkeer tot 2040. Het is nu al vol in de stad Utrecht en omgeving en de drukte wordt alleen maar groter door de groei van Utrecht en Amersfoort. Op het hoofdwegennet springen de A1 en A2 er negatief uit. In het rapport staat dat in de spitsen op de snelwegen rond Utrecht en Amsterdam structureel file zal zijn. Maar ook buiten de piekuren zal er veel vertraging zijn, bijvoorbeeld door ongelukken.

Investeringen

De analyse houdt al rekening met geplande investeringen op de weg en het spoor. Bestuurders in de regio Utrecht grijpen het rapport aan om bij het Rijk te lobbyen voor meer investeringen. ,,Als we nu niet ingrijpen slibt Utrecht dicht’’, zegt provinciebestuurder Jacqueline Verbeek-Nijhof. En de Utrechts wethouder Lot van Hooijdonk: ,,Rijk en regio zullen samen moeten investeren in een mobiliteitssysteem dat deze groei kan verwerken en tegelijk de leefbaarheid van de stad en het vestigingsklimaat waarborgt.’’

Openbaar vervoer