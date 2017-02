Verkiezingsposters voor het raam

De komst van een nieuwe baby is een gebeurtenis die je van de daken wil schreeuwen. Maar zo'n dak is glibberig, je moet vaak halsbrekende toeren uithalen om erop te klimmen en als dat eenmaal gelukt is, blijkt het ook niet altijd even eenvoudig je daar staande te houden. En doodvallen terwijl je nieuw leven wereldkundig maakt is ook zo wat.