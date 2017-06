Verloedering van openbare ruimte Veenendaal dreigt

Vier jaar geleden werd er voor het laatst besloten over een nieuw beheerplan. Toen moest er voor bijna 1,3 miljoen bezuinigd worden. En dat is te merken in de stad. Alleen het centrum en de begraafplaats hebben nog het hoogste A-niveau. De rest van Veenendaal moest het doen met B-niveau. Tot door bezuinigingen bleek dat ook B-niveau niet haalbaar was.

Verloedering

,,Er is onvoldoende geld om het B-niveau te behouden, vertelt wethouder Engbert Stroobosscher. ,,We zitten in een vrije val. Enkele gaten in de weg bij een strenge winter en het is niveau C", aldus de wethouder. ,,Komen er nog meer gaten, dan hebben we het over D, oftewel verloedering."