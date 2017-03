Vermiste Mitchell (25) uit Utrecht is terecht

Doodzieke Emma steekt stokje voor in­za­me­lings­ac­tie

26 maart Anne Adema uit IJsselmuiden is op verzoek van kankerpatiënte Emma Post gestopt met zijn inzamelingsactie voor haar behandeling. De 30-jarige Post is ongeneeslijk ziek en ligt in de clinch met een stichting die geld inzamelde voor haar uitvaart.