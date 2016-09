Vernieuwen station valt tien miljoen duurder uit

Overschrijdingen

Eerder is afgesproken dat Zeist en Utrechtse Heuvelrug voor 3,28 procent worden aangeslagen bij overschrijdingen van het budget. Dat komt nu neer op 328.000 euro per gemeente.



Nu de gemeenten moeten bijspringen kunnen eventuele extra wensen voor het stationsgebied niet worden gehonoreerd, aldus wethouder Veldhuizen.



SP-raadslid Lyander Schmitz in de Utrechtse Heuvelrug is verrast door de kostenoverschrijding: ,,Het verbaast me enorm dat er nog geen schop in de grond is gegaan en de kosten lopen al op met tien miljoen euro. De tunnel en de railverbreding zijn nodig, maar had allemaal wel iets minder gekund. Wij waren tegen het plan. Wij vinden dat de gemeente meer geld in zorg had moeten steken. Geld voor de mens in plaats van beton.''