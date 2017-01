Veroordeelde babyschudder pleegde gewapende overval

De Utrechter die in 2015 drie jaar cel kreeg voor het doodschudden van zijn eigen baby, wordt ook verdacht van een gewelddadige, gewapende overval op een vrouw in Groenekan in augustus 2016. Hij was toen nog op vrije voeten, omdat hij in hoger beroep was gegaan tegen de straf voor de doodslag op zijn kindje Chérise.

Jeffrey S. zit nu weer achter de tralies vanwege de overval in Groenekan. Daarvoor moet hij maandag samen met een 26-jarige Fries voor de rechter verschijnen. De 27-jarige S. uit Utrecht was vorig jaar op vrije voeten, omdat zijn straf voor het doodschudden van de baby door het hoger beroep nog niet definitief was. Hij was in oktober 2013 gearresteerd op verdenking van het doodschudden van zijn eigen kindje, dat toen pas een maand oud was.



Op kerstavond van dat jaar werd Jeffrey S. voorlopig vrijgelaten, omdat er twijfels waren gerezen over de doodsoorzaak. Het kindje zou ook genetische afwijkingen hebben, die wellicht ook tot de dood geleid konden hebben, betoogde zijn advocaat Yehudi Moszkowicz. Uiteindelijk werd S. in 2015 alsnog veroordeeld. De genetische afwijkingen hadden volgens de rechtbank niet bijgedragen aan haar dood.

Hoger beroep

Het meisje had gebroken ribbetjes, een gebroken bovenbeen en bloedingen in het hoofd die uiteindelijk tot haar dood leidden. Daarvoor moest S. drie jaar de cel in. Moszkowicz ging meteen in hoger beroep tegen dat vonnis, dat S. dus in vrijheid mag afwachten tot het definitief is. Het hoger beroep bij het gerechtshof in Arnhem dient op 14 maart.



In afwachting van die rechtszaak kreeg Jeffrey S. nog een kindje met zijn vriendin Caresse, ook de moeder van Chérise. S. werd destijds ook nog verdacht van het mishandelen van zijn vriendin, maar werd daarvan vrijgesproken.