Veroordeelde natuurgenezeres Sarah G. had door dat het mis was

Als de 58-jarige Sarah G. vrijdagmiddag 3 februari in haar auto bij haar huis in Kockengen arriveert, ziet ze een ambulance en enkele politieauto's voor de deur staan. Ze heeft meteen in de gaten dat er iets vreselijk mis moet zijn met de 49-jarige Zweedse, die bij haar een behandeling met ibogaïne ondergaat voor haar drugsverslaving.

In plaats van zich te melden en zich om haar patiënte te bekommeren, zien werknemers van bedrijven in de omgeving dat ze niet stopt. Integendeel, ze geeft gas en gaat ervandoor. Ondertussen vechten ambulancemedewerkers voor het leven van de Scandinavische. Tevergeefs. Korte tijd later overlijdt ze.

Spoorloos

G. is ondertussen spoorloos. Justitie vaardigt een Europees arrestatiebevel uit en de vrouw wordt op 27 februari in Duitsland aangehouden en drie maanden later aan Nederland uitgeleverd. Volgende week dient een pro-formazitting, onder meer om te beslissen over verlenging van haar voorlopige hechtenis.

Het is de tweede keer dat de van oorsprong Israëlische vrouw zich voor de rechter moet verantwoorden. In 2014 veroordeelde die haar voor het in hulpeloze toestand achterlaten van een patiënt en overtreding van de Geneesmiddelen- en Opiumwet.

Zwitser

Aanleiding was toen de dood van een 28-jarige Zwitser die zij behandelde met ibogaïne. De man verbleef in Motel Breukelen, raakte in een psychose, rende de snelweg op en werd overreden door een vrachtwagen. Hij was op slag dood.

De Kockengense zei bij de behandeling van die rechtszaak dat ze zo'n 1.200 mensen had behandeld. Behalve de Zwitser vond een andere patiënt de dood in de badkuip bij G. thuis, een ander liep blijvend letsel op na een hartaanval, een derde patiënt raakte in een waan op Schiphol, sprong van een parkeerdek en brak onder meer een elleboog.

Hallucinerend

Quote Het is niet goed dat ze haar zo naar beneden halen Huisbaas Wim van Vliet Ibogaïne is een stof met hallucinerende werking, afkomstig uit de West-Afrikaanse Ibogaïneplant. Lokaal wordt die sinds mensenheugenis gebruikt bij traditionele rituelen, maar de stof zou ook de behoefte en drang naar heroïne als ook ontwenningsverschijnselen verminderen bij verslaafden. Niettemin wijst de toonaangevende verslavingskliniek Jellinek nadrukkelijk op risico's zoals hartritemestoornissen en hersenschade.



Ibogaïne valt onder de Opiumwet. Het is verboden deze stoffen zomaar voor handen te hebben. G. maakte haar medicijn zelf uit de Afrikaanse plant en verhandelde deze ook via internet.

Onterecht

Volledig scherm Het chalet van Sarah G. © AD Ondanks de incidenten wil huisbaas Wim van Vliet uit Kockengen geen kwaad woord over G. horen. Hij vertelt hoe de vrouw rond de eeuwwisseling met haar man en vier kinderen in de vrijstaande woning kwam wonen. Er werd nog een vijfde kind geboren, maar kort daarna strandde het huwelijk.



Daarna zou G. zich op de ibogaïnebehandelingen zijn gaan toeleggen om in haar onderhoud te voorzien. Dat het daarbij meerdere keren mis ging, is volgens Van Vliet tragisch, maar de heksenjacht op zijn huurster is volgens hem niet terecht. ,,Het is niet goed dat ze haar zo naar beneden halen. Er kwamen hier jarenlang mensen uit heel Europa en ook daarbuiten van wie sommigen nog maar 36 of 37 kilo wogen. Alle dokters hadden hen opgegeven. Ze konden nergens meer heen. Na behandeling kwamen ze hier weer terug en de meesten zagen er dan weer normaal uit, wogen een kilo of zeventig, denk ik. Het is niet eerlijk om haar zo de grond in te trappen'', aldus Van Vliet.

Slechte gezondheid

Na haar aanhouding en veroordeling in 2014 kon G. de huur van de woonboerderij niet meer betalen. Van Vliet bracht haar letterlijk om de hoek onderdak in een oud chalet aan de Industrieweg op het kleine bedrijfsterrein van buurtschap Portengen.

Ondanks de veroordeling en de voorwaardelijk gevangenisstraf, hervatte ze daar al snel haar oude praktijk. Omwonende ondernemers zien er met enige regelmaat mensen aanlopen met een zichtbaar slechte gezondheid. Ze hebben weinig contact met G. die een teruggetrokken bestaan leidt. Inmiddels oogt het chalet verlaten. Alleen de restanten van een politiezegel herinneren aan de actie die hier ruim een half jaar geleden plaatsvond.