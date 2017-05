Veroordeling voor Utrechter die wilde afreizen naar IS

De 27-jarige Behzad R. is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 300 dagen, waarvan 242 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Hij werd in april 2016 opgepakt vlak voor hij aankwam op Utrecht CS. Hij was op weg naar Syrië om zich aan te sluiten bij terreurbeweging IS.

R. is al enige tijd op vrije voeten,onder strenge voorwaarden. De rechtbank ziet evenals de officier van justitie geen aanleiding om een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen die langer is dan de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht. Daarom hoeft hij niet opnieuw de gevangenis in.

Twee geleden bleek tijdens de zitting dat Behzad al sinds 2014 geobsedeerd was door het kalifaat van terreurgroep IS. Via internet las hij het magazine van IS en had hij contact met andere sympathisanten. Ook gaf hij een interview aan NRC, waarin hij vertelde dat hij de onthoofding van hulpverleners en Amerikanen toejuichte. In een gesprek met de politie vertelde hij dat hij wilde vertrekken naar het kalifaat.

Uiteindelijk vertelde hij dat ook aan zijn vader, die daarop zijn paspoort en reeds geboekte reisticket afpakte. Toch was daarmee zijn wens om te vertrekken niet verdwenen. In april 2016 deed hij alsnog een poging. Hij had een vliegticket geboekt naar Kiev, om van daaruit naar Iran te vliegen. Via internet had hij contact met een Britse islamitische strijder die zich al in IS-gebied bevond. Die stond in zijn voor komst.

Afghanistan

Vanuit Iran wilde Behzad naar de Khorason-vallei in Afghanistan, waar zich ook IS-strijders bevinden. Hij koos voor de vallei omdat hij wist dat de grenzen van Syrië afgesloten waren. In Afghanistan wilde hij zich settelen en naar eigen zeggen een bestaan opbouwen. ,,Met een gezin en een baan.” Hij vindt dat het milieu voor moslims in Nederlands steeds slechter wordt. Nadat zijn vader de politie had ingelicht werd Behzad in april 2016 aangehouden. Hij was net onderweg naar Utrecht CS en had een koffer met kleren en geld bij zich.

Elektronisch toezicht

Na 58 dagen vast te hebben gezeten op de speciale terroristenafdeling in Vught kwam hij in juni onder voorwaarden vrij. Zo draagt hij een elektronische enkelband en ondergaat hij behandeling voor zijn persoonlijkheidsstoornis. Momenteel werkt hij in de nachtelijke uren bij een grote pakketbezorger.