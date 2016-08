Veroorzaker fataal ongeval A2 reed 237 kilometer per uur

De 46-jarige Neil van der L. reed die vrijdagochtend met enorme snelheid over de linkervluchtstrook van de A2 vanuit Amsterdam richting Utrecht. Volgens ooggetuigen reed de man zeker 200 kilometer per uur. Van der L. zei vandaag in de rechtbank ook enorm geschrokken te zijn van zijn snelheid. Uit onderzoek bleek dat hij gemiddeld 217 kilometer per uur reed en op het moment van het ongeluk zelfs 237 kilometer per uur. Ook beelden van een Kia-dealer bij Breukelen lieten zien dat de auto razendsnel voorbij kwam. ,,'Ik wist niet wat mij bezielde die dag', zei Van der L. eerder. ,,Ik snap het nog steeds niet.''



Toen de vluchtstrook bij Maarssen ophield, voegde hij in tussen het gewone verkeer, maar zonder snelheid te minderen. Hij klapte achter op de auto van de 42-jarige Van Jaarsveld, die daar inzat met zijn vriendin, zijn drie kinderen en zijn ex-vrouw met haar nieuwe partner. ,,Ik weet nog dat ik allerlei auto's ontweek, bijvoorbeeld door over vluchtstrook te rijden', zei Van der L. ,,Ik wilde echt geen ongeluk. Ik zag de wegversmalling, wilde niet tegen een betonblok rijden en stuurde naar rechts. Het ging allemaal zo snel.''



Over de kop

De auto van Van Jaarsveld sloeg over de kop. Hij overleefde de klap niet, de zes andere raakten gewond. Twee van de kinderen en de vriendin van Van Jaarsveld waren er ernstig aan toe.



Uit onderzoek bleek dat Van der L. onder invloed van verdovende middelen was toen hij het ongeluk veroorzaakte. Van der L. verklaarde vandaag dat hij niet weet of hij in de auto joints had gerookt. Destijds zei hij vier of vijf joints te hebben gerookt. Uit lichamelijk onderzoek blijkt dat hij amfetamine en cannabis in zijn bloed had. Hij zegt dat hij de avond ervoor vier lijntjes speed had genomen.