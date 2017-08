Verplaatsing laatste kazemat 'zeker niet de gemakkelijkste'

VideoMaandagmiddag is kazemat Houtense Wetering op zijn nieuwe plek gezet. Met die operatie zijn alle bunkers verplaatst die in de weg stonden voor de verbreding van het Lekkanaal.

De kazemat Houtense Wetering is als een koepelkazemat met afwachtingsruimte bijzonder, maar niet zo zwaar als kazemat Schalkwijkse Wetering. Die bunker, die in mei werd verplaatst, woog 1,6 miljoen kilo. Na maandag zijn dan alle objecten die in de weg lagen voor een breder Lekkanaal, verplaatst. Daar zat bijvoorbeeld ook een sluisje bij.

De kazemat is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een verdedigingslinie van 85 kilometer lang die werd aangelegd tussen 1815 en 1940. Samen met nog twee andere kazematten, een schutsluis en een duikerhoofd, moest kazemat Houtense Wetering ruimte maken voor de verbreding van het Lekkanaal en de bouw van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein.

Stalen korset

Kazemat Houtense Wetering is met 750.000 kilo de lichtste kazemat, maar was volgens Rijkswaterstaat 'niet de gemakkelijkste'. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft de bezetter in de kazemat een bom tot ontploffing gebracht. Dit heeft de kazemat beschadigd. Om te voorkomen dat de kazemat verder zou beschadigen tijdens de verplaatsing, heeft Sas van Vreeswijk voorafgaand aan de verplaatsing een stalen korset om de kazemat heen aangebracht ter bescherming. Kazemat Houtense Wetering is 80 meter in oostelijke richting verplaatst.