Verpleeghotel in Zeist ontruimde uit voorzorg vleugel

Vijf en zes maanden de cel in na inrijden op vol terras in Veenendaal

19:39 Twee mannen uit Ede en Veenendaal zijn vrijdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot vijf en zes maanden cel voor hun aandeel in een grote vechtpartij op het terras van Robert's Pub aan de J. G. Sandbrinkstraat in Veenendaal op zondag 4 september vorig jaar.