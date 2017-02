Verpleegkundigen zijn in Utrecht niet aan te slepen

Massale opkomst in gemeentehuis voor behoud zwembad Doorn

6 februari De publieke tribune puilde uit, tientallen knuffels in het midden van de zaal, zeven insprekers, applaus, kinderen in zwemkleding, gejoel, afkeurend gemopper, spandoeken, het was vanavond een gedenkwaardige en emotionele bijeenkomst in de raadszaal in Doorn. Inwoners steunden massaal de plannen om zwembad Woestduin open te houden. ‘Als de mariniers er kunnen blijven zwemmen, waarom wij dan niet’, was de stemming onder de waterliefhebbers.