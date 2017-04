Verspringende LED-beelden op reclamezuil bij Vianen maken bewoners boos

De druppel voor de bewoners is nu dat onaangekondigd opeens één kant van de zuil over is gegaan op LED-verlichting met verspringende beelden. Binnenkort krijgt ook de ander kant verspringend beeld. ,,Hierdoor wordt het woongenot op grove wijze aangetast'', staat te lezen in een bezwaarschrift aan gemeente Vianen.



Initiatiefnemer Henk van Zanten, wonend aan de Mauritsstraat is ontstemd: ,,Of je nou wilt of niet, je wordt ermee opgezadeld. Er wordt totaal voorbij gegaan aan de overlast voor de omwonenden, terwijl in het beleidsplan van de gemeente duidelijk staat dat er pas mag worden overgegaan naar LED als het geen hinder voor de omwonenden oplevert.''