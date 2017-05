Vertrek supporters vanaf Utrecht CS verloopt rustig

Feyenoord speelt om 14.30 uur de kampioenswedstrijd in de Rotterdamse Kuip tegen Heracles. Fans van Feyenoord uit het noorden en midden van het land reizen over Utrecht naar Rotterdam. Wie niet in het stadion kan komen, zoekt een van de grote schermen in de stad op.



Aartsrivaal Ajax moet naar Tilburg en neemt het daar op tegen Willem II. De Amsterdammers zijn kampioen van de Eredivisie als Feyenoord in eigen huis verliest. Een deel van de Ajax-fans reist ook via Utrecht.