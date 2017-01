Vertrokken gondelier van Utrecht keert toch weer terug

De gondelier van Utrecht Arjen Heida, die in de herfst zijn stuurriem aan de wilgen hing, is weer terug. Vanaf medio april zijn de beroemde Venetiaanse boten terug in de Utrechtse grachten.

Arjen Heida stopte juist in oktober met zijn gondeliersbedrijf, om een bed and breakfast te beginnen op het Caribische eilandje Montserrat, iets ten zuiden van Sint Maarten. Alle banden met Nederland sneed hij door: hij verkocht zelfs zijn huis. Maar medio december stond hij alweer op Schiphol.

,,Ik had daar een perceel voor ogen. Het doel was om daar te kijken of dat voor mij haalbaar was. Nou, de locatie was fantastisch,” vertelt Heida over zijn tijd daar. ,,Maar er moest wel heel veel aan het huis gebeuren. Bovendien had de dame in kwestie, de eigenaar van 90 jaar oud, nog te veel emotionele banden met het huis. Ik zag wel dat die het niet bij leven nog ging verkopen. Ik kon misschien blijven om een vriend van mij daar te helpen, maar zonder inkomen is het gewoon niet te doen.”

En dus keerde hij al snel weer terug op Hollandse bodem. ‘Bij Gods gratie’ had hij zijn gondeliersbedrijf nog niet verkocht, ook al stond het al sinds voorjaar 2016 te koop. In oktober vertelde hij nog aan het AD dat hij het werk als gondelier juist wel zat was. En dat is nog steeds wel een dingetje, zegt hij. ,, Als ik met mensen over het bedrijf praat, merk ik dat ik nog steeds enthousiast ben. Maar met name op de zaterdagen is het zo druk op het water. Er is meer agressie, meer alcohol op het water. Dus misschien moet ik mijn route wijzigen: de Oudegracht mijden en me meer concentreren op de Nieuwegracht.”

Halverwege april, afhankelijk van het weer, gaan de gondels dus opnieuw te water. Heida: ,,Toen ik wegging, zei ik al: ik weet niet of het me gaat lukken. Nu gaan we er maar weer het beste van maken.”