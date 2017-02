Verbazing bij advocaten: vervolging komt keihard aan in Rhenen

Jan Peter van Schaik, advocaat van een leerkracht van de Ericaschool in Rhenen: "Ze staat gewoon voor de klas. Maar ze heeft iets verschrikkelijks en traumatisch meegemaakt. Daar is ze kapot van. Een schuldgevoel heb je altijd. Je vraagt je toch altijd af: 'Had ik maar dit of dat gedaan'."



"Dat je ook nog als een verdachte worden beschouwd, maakt het nog veel en veel erger. Je komt niet aan verwerken toe. En je hoort: 'Je hebt een schuld'. Als lieve, zeer betrokken juffrouw! Dat is héél triest. Het doet uiteraard niets af aan het enorme verdriet bij de nabestaanden. Deze zaak is één groot drama."



Mariska Pekkeriet, advocaat van drie personeelsleden van zwembad 't Gastland: "Het besluit is hard binnengekomen. Een openbare zitting en een uitspraak van de rechter, dat brengt veel onzekerheid. Mijn cliënten hebben die bewuste dag gewerkt, zoals ze nu nog doen. Dat er een kind is overleden, is voor hen niet te verklaren. Dit wilde niemand."