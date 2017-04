Verwaarloosde trimbaan Zeisterbos gaat hersteld worden

Marcel Beishuizen, oprichter van Bootcamp V.E.T. is met zijn cliënten tijdens een bootcamp regelmatig op het Bisonveld en het achterliggende Zeisterbos te vinden en maakt ook gebruik van de toestellen. Het is hem ook opgevallen dat de borden zijn weggehaald. ,,Een hele tijd geleden al. Jammer, want het is best wel belangrijke informatie die er op stond. Ik weet vanuit mijn beroep precies wat je op die toestellen moet doen, maar particulieren die gebruik maken van de toestellen doen eigenlijk maar wat.'' Volgens Beishuizen kunnen ook de gaten in de bodem rondom de toestellen gevaarlijke situaties opleveren. Beishuizen vindt het vreemd dat de trimbaan niet wordt onderhouden, want er is volgens hem best veel belangstelling voor. Niet alleen professionele sporters, maar ook particulieren vinden de extra uitdaging leuk.



De trimbaan is eigendom van het Utrechts Landschap. Deze heeft onlangs de informatieborden weggehaald om ze op te frissen. De boswachter gaat met de cliënten van Reinaerde, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, alle toestellen van een nieuwe laag verf voorzien.