'Verwende blagen scheuren hier met dure auto's door de buurt'

Veel inwoners van Driebergen en Doorn ervaren vaak overlast van studenten twee mbo- en hbo-opleidingen. Als de studenten in het weekeinde naar huis zijn, is het rustig in de dorpen, vinden omwonenden van de studentenkamers.

Volledig scherm Het IVA in Driebergen. © Google Streetview Gisteravond was het weer raak. Studenten maakten na een feestje in het centrum van Driebergen zoveel lawaai dat de politie werd gevraagd in te grijpen. Een grote groep studenten zorgde in het winkelgebied van de Traaij onder invloed van drank voor geluidsoverlast. Toen de politie arriveerde, keerden de meeste mensen wel naar huis. Eén student weigerde dat. Hij werd aangehouden voor baldadigheid en openbare dronkenschap. Hij bracht de afgelopen nacht in een cel door.

IVA

Het is niet de eerste keer dat studenten voor problemen zorgen in de kernen Doorn en Driebergen. In Driebergen studeren 900 studenten aan de IVA, een opleiding voor de automotive- en watersportbranche. In Doorn zit de TMO, een opleiding voor management in de mode. Veel van deze studenten van de school zitten in Driebergen en Doorn op kamers.

An Hendrikse woont al bijna een halve eeuw aan de Traaij. Ze heeft gisteravond een aantal politiewagens door de straat zien rijden. Ze keek er niet van op. ,,Ik heb vaker last van deze studenten. Vaak geluidsoverlast. Het zijn verwende blagen. Ze rijden met dure auto's vaak hard door de buurt. Het is gevaarlijk. Ik probeer met ze te praten, ze aan te spreken op hun gedrag. Dat lukt niet altijd. Het is rustig in het dorp als ze er niet zijn, vaak is dat in het weekeinde.''

Quote Ik probeer met ze te praten, ze aan te spreken op hun gedrag. Dat lukt niet altijd Buurtbewoonster An Hendrikse

Directeur onderwijs Frank Kleyberg van de IVA betreurt het incident. ,,We weten nog niet wie het is geweest, maar ik ga ervan uit dat het om een student van onze opleiding gaat. We hebben wel een stringent beleid. Als iemand de school in diskrediet brengt, is het einde opleiding.''

Vergrootglas

Kleyberg vindt het jammer dat bij ieder incident het vergrootglas op de IVA ligt. ,,Wanneer een student in Utrecht of Amsterdam wordt opgepakt, wordt nooit de link met zijn opleiding gelegd. Dan is niet bekend waar hij studeert. In Driebergen wordt al snel de link met onze school gemaakt.''