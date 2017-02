Verzet tegen terugkeer wethouder Van Beukering

Van der Lugt vindt dat in een nieuw college maximaal één van de drie wethouders kan terugkeren. Ze kiest daarbij voor Van den Berg, omdat VVD-wethouder Huib Veldhuijsen al eerder aangaf niet te willen terugkeren.



Een terugkeer van Van Beukering is volgens Van der Lugt ‘niet geloofwaardig, omdat ze ook lid was van het vorige college en daarmee aan de wieg stond van de ambtelijke samenwerking met Montfoort’. Terugkeer van Van den Berg is volgens haar wel te verdedigen vanwege continuïteit in het bestuur.



Ook fractievoorzitter Edwin Tas (CDA) vindt het om dezelfde reden aanvaardbaar dat een of twee wethouders terugkeren. ,,Wel vinden we het van belang dat ze in dat geval op een breed draagvlak in de raad kunnen rekenen.’’