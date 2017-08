Vianen krijgt groot speelparadijs met 'andere insteek'

Interactieve spellen in combinatie met traditionele klimtoestellen, de nieuwste technische snufjes voor digitaal leren en verantwoord eten in een warme sfeer: dat zijn de ingrediënten van het grootste in- en outdoor speelparadijs van Midden-Nederland. Ravotten Vianen moet medio 2018 openen op een bedrijventerrein vlak aan de A27.

Het Vianense ondernemerspaar Thomas en Patty Hagg kan niet wachten tot de deuren van hun speelparadijs van de toekomst openen. Toch moeten ze nog zeker een jaar geduld hebben. Tweeënhalf jaar geleden begonnen ze al aan hun vernieuwende concept. Het complex wordt op een perceel in de Gaasperwaard, aan de oostkant van Vianen, gebouwd en krijgt een grootte van 6300 vierkante meter. Het moet straks jaarlijks tienduizenden bezoekers uit de hele regio binnen en buiten plezier brengen.

Quote Ten eerste moeten de ouders het naar hun zin hebben. Als dat goed zit, dan komen de kinderen vanzelf mee Patty Hagg

Bij de ontwikkeling van het idee nam het paar niet de kinderen, maar juist de ouders ervan als uitgangspunt. ,,We hebben heel wat speelcentra gezien en eigenlijk lijken ze allemaal op elkaar’’, begint Patty Hagg haar verhaal. ,,Het zijn traditionele speelplekken met veel geluid en een rommelige sfeer. Ook is het eten vaak niet verantwoord. Wij willen het anders aanpakken. Ten eerste moeten de ouders het naar hun zin hebben. Zij moeten zich prettig voelen in de ruimte. Als dat goed zit, dan komen de kinderen vanzelf mee.’’

Rustig en verantwoord

Ravotten in Vianen moet het speelparadijs van de toekomst worden voor kinderen tot twaalf jaar. Het complex wordt gecombineerd met het restaurant ‘Vrije Heerlijkheid’, dat bestemd is voor een brede doelgroep. Thomas Hagg: ,,Dat maakt het uniek. Daar kun je rustig genieten van verantwoord eten, met bijvoorbeeld familie. De kinderen kunnen ondertussen ravotten in het speelparadijs. Een geluidsdichte wand zorgt ervoor dat je geen last hebt van het geluid.’’

,,In het restaurant zorgen we ook voor een warme, akoestische sfeer, met een uitgebreide bar, een haardvuur, een prima afwerking en genoeg loungeplekken om bijvoorbeeld samen tv te kijken in huiskamerachtige hoekjes. We besteden veel aandacht aan een prettig verblijf voor het hele gezin.’’ In het restaurant komen ook flexplekken voor zzp'ers met kinderen. Hier kan de zzp'er werken met snel internet, terwijl de kinderen spelen in het speelparadijs.

Vergunning