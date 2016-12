Vier autobranden op een avond in Utrecht

De eerste brand was rond 17.30 aan het Nijenrodeplantsoen. Het voertuig raakte flink beschadigd. De tweede brak een uur later uit aan de Huis te Zuylenlaan. Daar zagen omstanders twee jongens wegrennen. De auto is total loss.



Een derde autobrand vond om 19.30 uur plaats aan de Dr Max Euwestraat. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat de auto volledig in vlammen opging. Wel liep het voertuig flinke schade op. Het raam is vernield. De brandweer trof in de auto een fles spiritus aan.



De autobrand aan de Rooseveltlaan ontstond rond 19.45 uur. Ook deze auto is total loss.