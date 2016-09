Vier lokalen erbij, maar de Apollo 11 zit nu alweer vol

Het pand is pas vier jaar oud en toch waren de zes lokalen niet genoeg. Wethouder Jeroen Kreijkamp opende de uitbreiding: vier nieuwe lokalen en een vernieuwd plein. Daardoor zitten alle kinderen weer in hetzelfde gebouw. Tot de zomer huisden de kleuters in een noodgebouw, buiten op het schoolplein. Directeur Marja Hamers: ,,Het gebouw is nu veel beter in evenwicht. Zelfs de kinderen zeggen dat ze zich niet meer voor kunnen stellen dat we met z'n allen in het kleine stukje pasten. Het is heel fijn om weer allemaal samen in één gebouw te zitten. Het werkt prettig en efficiënt, alsof dit altijd al zo geweest is.''



Populair

Echter, Apollo 11, een openbare Daltonschool, is een populaire school. En de lokalen zitten alle tien, inclusief de nieuwe vier, alweer vol. ,,Je hebt omfiets-wijnen, en wij zijn blijkbaar een omfiets-school'', zegt directeur Marja Hamers. ,,De nieuwbouw is in 2012 geopend, met zes lokalen. Na een jaar zaten die allemaal vol. Toen hebben we er vier bijgebouwd, die worden vandaag officieel geopend, maar die zitten dus ook alweer vol. Ik ben de volgende uitbreiding nog niet aan het plannen, maar eerlijk gezegd ben ik er al wel over aan het nadenken.''



Sterke groei

De school bestaat al sinds 1969, op dezelfde plek. De laatste jaren is de groei sterk. De leerlingen komen niet alleen uit De Meern, maar ook uit de omringende wijken als Parkwijk, Veldhuizen, het Weer, de Balije, de Woerd en Vleuterweide. Directeur Hamers: ,,We zitten niet echt in een nieuwbouwwijk met heel veel kinderen. Ik denk dat veel ouders heel bewust kiezen voor ons type school, Daltononderwijs, en voor de kleinschaligheid.''