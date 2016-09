Vier maanden cel voor schieten en dreigen in Overvecht

Het OM had verdachte Soufyan S. (23) voor poging tot doodslag willen laten veroordelen, maar kon niet bewijzen dat hij met een echt pistool had geschoten. S. beweerde zelf dat hij twee keer in de lucht had geschoten met een alarmpistool. Het wapen heeft hij naar eigen zeggen direct weggegooid en is ook niet meer teruggevonden. Ook zijn er geen hulzen meer gevonden.



doelwit

Het schieten op zich, in een wijk waar regelmatig echt met scherp geschoten wordt, vindt het OM al ernstig genoeg. Omdat hij tegen de ouders van zijn doelwit ook nog had gezegd dat zij hun zoon diezelfde dag nog kwijt zouden raken, eiste ze acht maanden celstraf tegen de verdachte, waarvan vier voorwaardelijk. Omdat hij al drie maanden in voorrarrest heeft gezeten, zou hij dan vlak na de uitspraak over twee weken weer vrijkomen.



Volgens het slachtoffer had hij ruzie met S. om een meisje en kwam hij bij hem thuis verhaal halen. Volgens de verdachte, die het schieten en het dreigen toegaf, ging de ruzie om de aankoop van een auto.