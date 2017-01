Vier Utrechters op PVV-lijst

An van Pijkeren uit Bunschoten staat op plek 32.



Han IJssennagger uit De Bilt staat op 34. Han IJssennagger was wethouder in De Bilt in de periode dat hij nog lid was van de VVD. Tegenwoordig zit hij in de gemeenteraad van De Bilt voor de partij BiltsBelang.



De Utrechters Henk van Deun en Folkers Thiadens staan op respectievelijk 36 en 45.