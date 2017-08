Viertal terug na Rusland-reis: ‘echt een te gekke ervaring’

,,Dit was echt een bizarre en fantastische ervaring’’, zegt Mitchell Timman, een van de vier mannen die dankzij een groep welwillende sponsors de lange reis per auto naar Rusland maakte om FC Utrecht te steunen tijdens het Europese avontuur.

Dat FC Utrecht door Zenit St. Petersburg werd uitgeschakeld, kwam helemaal niet meer ter sprake. ,,We zijn op de ambassade toegezongen door andere supporters, we hebben nog een ijshockeywedstrijd gezien van een club met een budget van 250 miljoen euro en we zijn gisteren nog naar Legia Warschau geweest. De laatste twee uur op weg naar St. Petersburg waren we op alle grote Nederlandse radiostations. Echt ongelooflijk wat dit heeft losgemaakt.’’

De vier FC Utrechtfans besloten nadat ze de uitwedstrijd tegen Lech Poznan hadden bezocht, per auto naar St. Petersburg te reizen. Ze benaderden sponsors om de reis financieel te ondersteunen en zo kon het viertal zo goed als gratis naar Rusland. In twee dagen reden ze naar de Russische stad.

Grens over

De reis leek in Letland te stranden toen ze met hun huurauto niet de grens over mochten. Via Estland én met hulp van de ambassade lukte het uiteindelijk toch. Na een rit van 2.600 kilometer kwamen ze donderdag tien minuten voordat de wedstrijd begon, aan in het immense stadion van Zenit in de miljoenenstad St. Petersburg.