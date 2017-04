De Utrechtse horeca-agent Emile Vermeulen is blij met het filmpje van zijn collega, die als vlogger al een kleine 90.000 volgers op zijn Youtube-kanaal heeft. Vermeulen speelt samen met zijn collega de hoofdrol in diens laatste vlog, die ook op de Facebook-pagina van de politie Utrecht te zien is. ,,Het laat zien dat wij niet alleen maar van incident naar incident vliegen, maar dat we ook tijd hebben om een leuk praatje met het publiek te maken, gewoon een beetje ouwehoeren.’’ Als de agenten een dronken jongen adviseren om naar huis te gaan, vraagt een meisje aan Vermeulen wie van de twee jongens op straat, waaronder de dronkenlap, hij het knapst vindt. ,,Laat mij daar lekker buiten!’’

Hilariteit

Een groepje jongeren dat met geopende flessen bier over straat loopt, wordt gevraagd de flesjes weg te gooien. Tot grote hilariteit van enkele mensen in de groep blijkt een van hen precies te wonen in het huis waar ze net voor de deur staande zijn gehouden. De student opent de deur, zet de flesjes binnen neer en gierend van de lach vervolgen ze hun weg.



Uiteraard worden er ook vechtpartijtjes gesust, dronkenlappen in de cel gezet en drugsdealers aangehouden, maar volgens Vermeulen was er deze nacht gelukkig ook veel tijd om te praten met het uitgaanspubliek, kroegeigenaren en portiers. ,,Het is voor veel mensen nog steeds wennen dat wij er ook staan als er niks aan de hand is. Wij zijn er gewoon de hele nacht en hebben ook tijd om te horen wat er leeft.’’