Vijf en zes maanden de cel in na inrijden op vol terras in Veenendaal

Dot gas

Vervolgens kwamen de twee andere mannen terug in een auto. De bestuurder daarvan gaf plotseling een dot gas en reed hard het terras op. Daarbij moesten enkele personen opzij springen. De mannen stapten uit en begonnen met tafels en stoelen te gooien. Pas toen meer omstanders zich met de vechtpartij begonnen te bemoeien, droop het drietal in de leeftijd van 27 tot en met 31 jaar af. Via een genoteerd kenteken kon de de politie het trio achterhalen en aanhouden.

De derde verdachte is door de rechtbank vrijgesproken. Volgens RTV Utrecht was tegen de man ook zes maanden celstraf geëist.

Naar aanleiding van het incident stelde de fractie van GroenLinks in Veenendaal raadsvragen over de afsluiting van dat stuk weg om dit soort incidenten in toekomst te voorkomen. Het college van burgemeester en wethouders stelde toen de weg niet te kunnen afsluiten in verband met bereikbaarheid voor hulpdiensten en voor bevoorrading van horecabedrijven.