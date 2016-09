Vijf jaar cel geëist tegen xtc-producenten De Meern

Rudolf de K. (52) had daarnaast een hennepkwekerij in zijn huis in Woerden. Zijn compaan Robert de K. (49) uit Kamerik had al een lang strafblad voor overtredingen van de opiumwet.



De politie ging na een tip over hennep in janauri van dit jaar posten bij een bedrijfspand aan de Damzigt in De Meern. In plaats van hennep trof de politie daar een xtc-laboratorium in vol bedrijf. Rudolf de K. was daar op dat moment aan het werk. Robert de K. was toen niet aanwezig, maar aan de binnenkant van plastic handschoenen, op bierblikjes en op sigarettenpeuken werd zijn dna gevonden.



Het duo beweerde dat ze op de eerste verdieping meubels maakten en dat de tweede verdieping verhuurd werd, maar daar bleek tijdens de rechtszaak vandaag helemaal niets van. Toch ontkende het tweetal iets met de xtc-productie te maken te hebben. De aanklager vond echter dat er voldoende bewijs was en eiste daarom tegen beiden vijf jaar celstraf. De rechtbank doet op 21 september uitspraak.