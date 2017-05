Vijf nieuwe horecazaken geven kleur aan Leidsche Rijn Centrum

Pegida-voorman vrijgesproken van 'illegaal demonstreren'

12:52 Pegida-voorman Edwin Wagensveld is vanochtend vrijgesproken van het 'verzamelen voor een demonstratie' waarvoor hij op 5 februari op het Janskerkhof in Utrecht werd opgepakt. De rechter vond niet dat aan te tonen was dat hij op die plek een demonstratie aan het voorbereiden was.