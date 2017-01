Vikinghuis moet weer uit elkaar voor verhuizing

Quote Het is belangrijk dat we op een alternatieve manier in de lucht blijven. In plaats dat scholieren naar ons komen, kunnen wij naar scholen gaan. Conservator Luit van der Tuuk ,,Jeetje, niet erg hoor. Maar dan moet ik binnenkort het Vikinghuis weer uit elkaar halen. Ik wist dat dit kon gebeuren. Toch overvalt het nieuws over de verkoop me'', reageert John Broekman, een van de vrijwilligers van Museum Dorestad. Hij laat zijn hand zien: vol met splinters. Zijn bijna voltooide meesterwerk staat te pronken op de bovenste verdieping. Drie weken was hij er druk mee.



Het museum kreeg het Vikinghuis cadeau nadat het op een Vikingtentoonstelling in Roermond had gestaan. ,,Maar het was wel even schrikken toen een vrachtwagen met alle losse onderdelen van het huis kwam voorrijden. Maar gelukkig heeft John twee rechterhanden'', vertelt bestuurslid Marleen Weinholt.

Hoe Museum Dorestad de dakloze periode overbrugt tot de verhuizing naar het stadhuis, is nog onduidelijk. Conservator Luit van der Tuuk: ,,Het is belangrijk dat we op een alternatieve manier in de lucht blijven. In plaats dat scholieren naar ons komen, kunnen wij naar scholen gaan. Met wisseltentoonstellingen in het gemeentehuis kunnen we zichtbaar blijven.''

Museum Dorestad verhuisde in 2000 van de Volderstraat naar het gerestaureerde herenhuis Amstelwijk, een monument uit 1645 dat op een steenworp afstand ligt van kasteel Duurstede. Museumbestuur en wethouder Wil Kosterman denken dat Museum Dorestad in het stadhuis op de Markt, dus in het hart van Wijk, een toeristentrekker kan worden. Kosterman: ,,Het museum krijgt een moderne inrichting. Geen vitrines met scherven. Het wordt een en al beleving.''

Projectleider Martin Vastenhout is opgelucht over de verkoop waarmee de verbouwing en inrichting betaald moeten worden. ,,We zaten in stilstaand water. Nu begint het te stromen.'' Hij verwacht dat het nieuwe museum over anderhalf jaar kan worden geopend. VVV en Museum Dorestad gaan het stadhuis samen gebruiken. Zo komen op de begane grond een gezamenlijke balie en winkel.

Wim van Oudbroekhuizen uit Cothen heeft Amstelwijk gekocht om erin te gaan wonen met een kantoor aan huis. De vraagprijs was 1 ,25 miljoen euro. Hoeveel hij ervoor moet neertellen, wil hij niet zeggen. Wel zegt hij dat hij er blij mee is en dat zijn nieuwe woonhuis losstaat van zijn softwarebedrijf GoConetIt, dat hij in Nieuwegein heeft.