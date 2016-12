Vincent Bijlo: 'Hoop is onze adem'

Zijn vader kon zo héérlijk lekker schelden. Op oud-socialistische wijze, dus nog volgens de beste PvdA-traditie, kon hij geweldig uit zijn slof schieten. Het kwam uit zijn tenen, als die man baste: 'Stelletje rechtse klootviolen!'

Quote Of je het eens met hem was of niet, in elk geval schold hij met verstand van zaken. Vincent Bijlo Vincent Bijlo: ,,Mijn vader wist waaróm hij schold. Of je het eens met hem was of niet, in elk geval schold hij met verstand van zaken. Dat mis ik tegenwoordig. Er wordt niet meer met inhoud gescholden. Er is zó veel nepwoede! Iedereen is maar kwaad op iedereen, men strooit zijn boosheid achteloos via de sociale media over ons uit. Het is volkomen ongericht. Waarheen brengt ons dit?''

De blinde cabaretier, columnist en schrijver speelt drie keer zijn oudejaarsconference Waarheen? Woensdag en donderdag in het Beauforthuis in Austerlitz, muzikaal begeleid door Konrad Koselleck (piano), Bastiaan Woltjer (trombone) en zijn vrouw Mariska Reijmerink (zang).

Vrijdag 30 december treden zij met een speciale variant op in Bunnik, toegespitst op Bijlo's woonplaats.

,,Bunnik als het Madurodam van de actualiteit. Je vindt er precies al die thema's die ook spelen op het grote wereldtoneel. Maar dan op ons kleine, dorpse microniveau.''

Bijlo's Bomenvisie, zo luidt de titel van deze thuiswedstrijd. ,,Organiseer maar eens een avond in het gemeentehuis over de zorg. Daar komen misschien twintig mensen op af. Maar gaat het over de bomen in ons dorp en zeker over de bomenkáp, dan zit het gemeentehuis gegarandeerd bomvol. Owee, owee, kom niet aan onze bomen!''

Hij valt even stil, zegt dan: ,,Het kan niet anders of het moet ongelóóflijk goed met ons gaan.''

Duetje

Bijlo's vader stierf twaalf jaar geleden, precies een maand voordat André Hazes het land ontviel. Zoals Bijlo senior voortleeft in de gedachtewereld van zoon Vincent, zo laat ook André senior zich niet door de dood weerhouden. ,,Járen nadien zong hij gewoon een duetje met André junior.''

In zijn oudejaarsconference komen nog meer overledenen voorbij. Leonard Cohen, Prince, David Bowie, Mieke Telkamp. Om er een paar te noemen. ,,We hoeven van hen geen afscheid te nemen. Niet nodig, zij leven voort in de Cloud. Elvis is ook niet dood, Elvis gaat gewoon weer op tournee met het Metropole Orkest.''

Waar we dan wél afscheid van moeten nemen, betoogt Bijlo, is de wereld, zoals we die kenden vóór de Brexit en vóór Trump. Toen nieuws nog gewoon nieuws was, en journalisten niet overal de gewone man bij gingen slepen, uit vrees de boze, witte burger over het hoofd te zien. ,,Ik heb een oom die zei: 'Als ik in Amerika had gewoond, dan zou ik ook op Trump hebben gestemd'. Toen ik vroeg waaróm dan, bleek dat hij het vooral leuk vond om de boel te stangen. Hij zag een mooie gelegenheid zijn middelvinger op te kunnen steken.''

Quote Angst leidt tot een slechte regering. Ik maak me best zorgen over de verkiezingen in maart. 2016 was een bang jaar, waarin we volgens Bijlo ook bang werden gemaakt. ,,Als je uit bed kwam, waarschuwde de ANWB al voor een zéér zware avondspits. Angst leidt tot een slechte regering. Ik maak me best zorgen over de verkiezingen in maart. VVD of PVV? Gaan we met die vraag naar de stembus of komt er toch nog een tegenbeweging op gang?''

Rechts blaast en toetert, zegt Bijlo. En links is veel te braaf. ,,Altijd begrip en respect, maar waarom de boel niet eens flink ontregelen? De boosheid wél goed richten, namelijk op het populisme?'' Zoals zijn vader het zou hebben gezegd: op die rechtse klootviolen?

'Van de pot gerukt'

Op het microniveau van Bunnik stapte een wethouder op. Hij vond het idee van een spoorlijn door Amelisweerd 'van de pot gerukt'. Bijlo zelf voert er verbeten campagne tegen de verbreding van de A27, die ten koste zal gaan van, daar zijn ze weer, bomen. Stof genoeg voor een conference.