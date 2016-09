Vinex loopt nog niet warm voor festival

Enkele tientallen

Zaterdag waren er zo'n 200 bezoekers, maandag slechtst enkele tientallen. Ook gisteren was er weinig publiek. Medewerkers van Showman's Fair leken in de meerderheid. ,,Er zijn minimaal 500 mensen nodig om het lekker door te laten lopen. Maar het is natuurlijk de eerste keer. Het Berlijnplein is nog niet zo bekend'', zegt Brinkhoff.



Grote publieksfestivals strijken meestal neer in de Utrechtse binnenstad. Brinkhoff: ,,Als we op de Neude hadden gestaan, zou er veel meer aanloop zijn. Dit gebied is nog in opbouw.''



Pauline Wagteveld en Willem Keppel genieten na de werkdag van een drankje aan een tafel. ,,Leidsche Rijn kan zo'n festival goed gebruiken'', vinden ze. ,,Het ziet er super mooi uit. De sfeer is goed. Het is alleen al leuk hier rond te lopen.''



Gele brug

Ze snappen wel dat het moeite kost mensen te trekken. ,,Er komen hier nog weinig mensen langs. Maar het gekke is: Vanuit Leidsche Rijn gaan mensen wel over de gele brug naar de binnenstad voor de Parade.''