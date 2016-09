Virtueel naar de haaien op de Oudegracht

Sony Playstation is tijdelijk neergestreken in Utrecht om hun virtual reality-bril te promoten. Dat levert een gek gezicht op voor de toeschouwer. Gasten moeten gaan zitten, krijgen een bril op en maken voor de buitenstaander de meest vreemde bewegingen. Handen grijpen in het luchtledige of iemand schrikt van een gigantische en vooral ook levensechte witte haai die de virtuele duikkooi, waarin de bezoeker van de pop-upstore zit, aan stukken scheurt.



Het is zó levensecht dat kinderen dit pas vanaf 12 jaar mogen meemaken. De pop-upstore is er nog tot en met zaterdag.