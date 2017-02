Visueel beperkte Sam (15) maakt braille van ideeën CDA

Drie gewelddadige overvallers Lopikerkapel langer in de cel

16:59 De drie mannen die verdacht worden van een gewelddadige roofoverval op een gezin in Lopikerkapel in 2015 en een overval met afpersing in 2016 in Benschop, blijven tot hun rechtszaak in de cel. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald.