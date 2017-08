Vleermuizen op de Utrechtse Heuvelrug maken zich weer langzaam maar zeker op om te overwinteren in Utrechtse bunkers, ijskelders en forten. Vooral moeders en hun jongen van dit voorjaar komen hun slaapplek voor de komende maanden alvast even ‘checken’. In Fort Rijnauwen zijn de eerste verkenners al gesignaleerd.

Vlak voordat hun rust gegund wordt, kan het publiek de vleermuizen nog een keer komen bekijken tijdens de Europese nacht van de vleermuis. Met een bat-detector worden ze de komende avonden opgespoord, onder meer in Utrecht, Leusden, Amersfoort, Bunnik en Breukelen.

Daarna gaan de forten op slot om de beestjes niet te storen tijdens het baltsen en paren en de daaropvolgende winterslaap van enkele maanden, waarbij de lichaamstemperatuur tot bijna nul graden daalt en ze een omgeving met een vergelijkbare en vooral constante temperatuur opzoeken. Hun stofwisseling daalt ook tot bijna nul. ,,Ze hebben dan nog net genoeg energie om in die maanden nog een of twee keer te gaan verhangen’’, weet boswachter Tineke Harlaar van Staatsbosbeheer. ,,Maar als ze verstoord worden en nóg een keer een nieuw plekje moeten zoeken, vreet dat hun voedselvoorraad enorm aan. Ze krijgen dan een nacht of acht minder slaap en dan worden ze aan het eind uitgemergeld wakker.’’

Zwangerschap pauzeren

Bijzonder tijdens die winterslaap is dat de vrouwtjes de ongeboren vrucht in hun lijfje in toom kunnen houden tot de tijd rijp is om ze verder te laten groeien en geboren te laten worden. Net als bij grizzlyberen kunnen ze de zwangerschap in de ‘pauzestand’ zetten om te voorkomen dat de jongen geboren worden als er nog geen voedsel is. Tegen de tijd dat het voorjaar en het voedsel zich weer aandienen, is de daadwerkelijke bevruchting en begint de ongeboren vleermuis te groeien.

De vleermuizen die nu vast komen kijken of hun winterschuilplaats in bijvoorbeeld Fort Rijnauwen nog bruikbaar is, zijn meestal in het gezelschap van hun jong dat dit voorjaar is geboren. ,,Voor die jongen is het allemaal nieuw. Hun moeders komen de kraamkamer vast controleren, denken we. Ze komen zich nog niet echt nestelen. We weten niet precies wat het doel van deze bezoekjes is.’’

Verstoppen

Het is ook niet zeker waar de vleermuizen exact vandaan komen, maar vermoed wordt dat ze niet heel ver reizen en dat de overwinteraars in Utrecht ook echt uit Utrecht komen. In de zomer houden de nachtdieren zich overdag schuil in onder meer spouwmuren van huizen, holle bomen en achter luiken van ramen. ,,Ze kunnen zich goed verstoppen. Pas als mensen aan de grote schoonmaak beginnen en de luiken dichtklappen, zien ze de vleermuizen’’, zegt Harlaar.

Volgens de Utrechtse boswachter gaat het niet slecht met de vleermuis in Nederland, maar ook niet bijzonder goed. Het wordt steeds moeilijker voor ze om een goed zomerverblijf te vinden. ,,Kerken worden omgebouwd en goed dichtgebouwd, huizen zijn steeds beter geïsoleerd en de lanen op het platteland met rechte lijnen van bomen verdwijnen steeds meer. Daardoor kunnen ze zich moeilijker oriënteren. Door de klimaatverandering komen er echter ook steeds meer vleermuizen uit zuidelijke landen hierheen. Daardoor blijven hun aantallen redelijk stabiel.’’

Volproppen

Harlaar trekt vanavond tussen 20.00 en 22.00 uur met haar gasten door Fort Rijnauwen met een bat-detector om de kleine vliegers te vinden. Ze maken een hoog geluid dat voor ons niet hoorbaar is, maar met de detector wordt dat omgezet naar lage tonen waardoor de beestjes te traceren zijn. Het is zelfs te horen of ze een prooi hebben of niet. De kans om een rustig hangende vleermuis op de foto te zetten, is minimaal, want de beestjes fladderen nog volop in de rondte. ,,Ze zijn nog druk op zoek naar insecten om zich vol te proppen voor de komende winter.’’