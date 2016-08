Vleermuizen zoeken in Wijk bij Duurstede

Soorten

Vleermuizen zijn er in Nederland in zestien soorten en in allerlei maten. De bekendste is de dwergvleermuis. Pelgrim: ,,Die is op veel plekken, ook in woonwijken, te zien. Hij jaagt in een grillige vlucht in tuinen, lanen, langs straatlantaarns en tussen bomen. Hij is dol op muggen. Vleermuizen zijn de beste insectenverdelgers. Ze kunnen in één nacht wel een paar duizend muggen verschalken.''



Pelgrim hoopt tijdens de excursies ook andere vleermuissoorten te vinden. De laatvlieger bijvoorbeeld, een van de grootste vleermuizen. ,,De vleugels van de laatvlieger hebben een spanwijdte van een A4'tje. Hij dankt zijn naam aan zijn gedrag: hij vliegt 's avonds later uit.''