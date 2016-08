Vliegtuigje maakt noodlanding in weiland Renswoude

Nico, de piloot, moest een noodlanding maken omdat de motor begon te haperen en korte tijd later uitviel. ,,Het waren spannende momenten in de lucht", zei hij. De 21-jarige, afgestudeerde piloot zette de Cesna zonder schade aan de grond.



Opgelucht

De piloot was vanuit midden-Zeeland op de weg terug naar Lelystad, waar hij eerder die dag aan zijn vlucht was begonnen. Het is de eerste keer dat Nico een noodlanding heeft moeten maken. ,,Ja, natuurlijk was ik opgelucht toen ik veilig met het toestel veilig was geland."



Het weiland in Lunteren waarin hij landde 'had niet beter kunnen zijn'. ,,Groot, lang, overzichtelijk en vlak. Het had slechter kunnen aflopen", vatte de piloot samen. Hij is in gesprek met de eigenaar over mogelijke compensatie.