Vloeken, ik doe het veel en graag. Daar ben ik niet trots op, maar het is niet anders. Een lage tolerantiedrempel en verbaal ingesteld, dan rollen de godslasteringen er vanzelf uit. Vloeken is lekker. Het lucht op. Het maakt onplezierige zaken een heel klein beetje draaglijker.

De vloek is het ventiel van de ziel: de beste manier om jezelf van mentale overdruk te verlossen. Voor anderen is dat niet altijd even prettig, ook daar ben ik mij van bewust. Ik probeer mijn omgeving er dan ook zo min mogelijk mee lastig te vallen.

Rrrrrrollende godslastering

Die ene keer dat ik hardop een rrrrrrollende godslastering uitsprak in de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan was dan ook een religieus experiment: ik wilde zien of ik door een wraakzuchtige, goddelijke bliksem zou worden getroffen. De Roomse schepper legde die dag een bijzonder gevoel voor zelfbeheersing aan de dag. Dat kan lang niet van alle goden worden gezegd.

Hoe dan ook: de Bond Tegen het Vloeken congresseert dezer dagen in Amersfoort, ter gelegenheid van zijn 100-jarig bestaan. Je moet aannemen dat sinds de oprichting beslist niet minder is gevloekt in Nederland. Misschien heeft de bond zelfs een averechts effect gehad. Ik herinner mij bijvoorbeeld de papegaaienposters van vroeger ('word geen naprater!'), waar onverlaten steevast hun lasterlijkste teksten opkalkten. Een gevalletje uitlokking, dunkt me. Zonder de bond waren die vloeken nooit geuit.

Maar waar anderen het bijltje er allang bij neer hadden gegooid, gaat de Bond Tegen het Vloeken onverdroten voort. Mediamakers weten daar alles van. In Veenendaal, waar de bond is gevestigd (waar ánders?!) leest, kijkt en beluistert men alles. Eén onvertogen woord en er volgt een schriftelijke vermaning waarin de geuite vloeken naar verschillende subcategorieën worden onderverdeeld. God ziet alles, maar de bond ziet meer.

