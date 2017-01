Vlogster Serena Verbon lost Houtens kerstkaart-mysterie op

Wie zijn toch Wim, Angela, Levi en Britt? En Hennie? Verbon, bekend van Beautylab.nl met ruim 30.000 volgers op Twitter, vroeg het zich al jaren af. ,,Ieder jaar lag de kaart weer in mijn bus. Zonder afzender helaas. Het enige wat er binnenin de kaart stond was: 'Hennie'. Ieder jaar verwachte ik eigenlijk dat er de volgende kerst geen kaart meer zou komen, maar dus toch.''



Verbon plaatste een oproepje op social media om erachter te komen waar de kaart wel thuis hoort. ,,Ik kreeg een berichtje van iemand die via via Levi bleek te kennnen. Ik weet nu waar het gezin woont, dat blijkt nog in Houten te zijn.''



De vlogster gaat morgen naar het gezin toe om de kaart te overhandigen. ,,Ik hoop dat ik erachter kom wie Hennie is. Ik vond het al die tijd zo zielig voor Hennie dat hij of zij kaartjes stuurde naar een verkeerd adres.''