Vluchteling Arfan Karaki wacht nog altijd op woning in Culemborg

De Syrische vluchteling Arfan Karaki, die anderhalf jaar geleden in Utrecht aankwam, wacht nog altijd op zijn toegezegde woning in Culemborg. Deze maand wordt hij herenigd met zijn familie, maar ze moeten voorlopig naar een opvangcentrum in Winterswijk.

Karaki, de natuurkundeleraar uit Damascus die eind september met de grote stroom vluchtelingen werd opgevangen in de Jaarbeurs, ziet het verblijf met zijn gezin in het tijdelijke opvangcentrum met angst en beven tegemoet.

Uitgescholden

Karaki behoort tot de minderheid van religieuze sji’ieten in zijn land. In de opvanglocaties zijn soennieten uit Syrië zwaar in overtal. ,,Ik ben echt bang dat ons gezin straks wordt lastiggevallen. In de azc’s waar ik heb gezeten, was het voor mij soms erg bedreigend. Ik probeerde mijn religieuze achtergrond altijd verborgen te houden, maar doordat ik op een andere manier bid, loopt dat toch in de gaten. Ik ben niet geslagen, maar wel vaak uitgescholden. Als ik straks mijn vrouw en zoontje weer bij me heb, wil ik niet dat ze aan die bedreigingen worden blootgesteld.’’

Karaki begrijpt niet waarom hij al die tijd nog maar geen bericht krijgt van het COA of de gemeente Culemborg over zijn toegezegde woning. Vorig jaar mei kreeg Karaki, die een verblijfsvergunning heeft, de toezegging dat hij in Culemborg een woning zou krijgen. Veel van zijn landgenoten die ook in september in de Utrechtse Jaarbeurs aankwamen, zijn allang gesetteld in Nederland. Maar hij wacht nog op huisvesting.

Geen woningen

Werner Konings, beleidsmedewerker volkshuisvesting van de gemeente Culemborg, zegt dat er nog geen zicht is op een woning voor de familie Karaki. ,,Er is dagelijks contact met de woningcorporatie over de beschikbaarheid van woningen, maar in tegenstelling tot andere jaren in deze periode zijn er de afgelopen maanden praktisch geen opzeggingen geweest. Er komen dus geen woningen vrij.’’

Ook de woningcorporatie heeft hiervoor geen verklaring. Er wordt zelfs bekeken of woningen uit de vrije sector teruggehaald kunnen worden om sociaal verhuurd te worden. Konings: ,,Voor een reguliere woning zal het zeker nog een maand duren voordat er één vrij komt, als er al opzeggingen zijn.’’ De familie Karaki moet dus nog langer wachten.