Vluchtelingen zingen liedjes met Overvechters om Nederlandse taal bij te spijkeren

In 2016 was er in Overvecht veel weerstand tegen de komst van vluchtelingen naar de buurt. Inmiddels is er een tijdelijke opvanglocatie aan Einsteindreef geopend. Kyra Kasel van Stut Theater, dat de zingmiddag begeleidt vertelt. ,,Om deze angst weg te nemen vinden wij het belangrijk om nieuwe en oude bewoners bij elkaar te brengen. Familiariteit tussen deze twee groepen zorgt voor een meer leefbare wijk en gemoedelijker leefklimaat. We willen graag bijdragen aan de positieve beeldvorming rondom nieuwkomers in de wijk. Daarnaast is de Nederlandse taal een moeilijke taal om machtig te worden. Door een culturele activiteit stimuleren we niet alleen ontmoeting, maar ook het leren van de Nederlandse taal.”