Voetbalclub Magreb'90 is drie punten kwijt

Veenendaler wil met zijn trompet de ziel van Rotterdammers raken

19:24 Trompettist André Heuvelman loopt al warm voor het landskampioenschap van Feyenoord. Onder het balkon van het stadhuis op de Coolsingel in Rotterdam speelde de Veenendaler deze week het geuzenlied You'll Never Walk Alone. Hij zou het graag herhalen op de dag dat Feyenoord gehuldigd wordt.