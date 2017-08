Voetbalmoeders van PVCV zoeken nieuwe trainer(s)

Daarom is Dames 1 nu op zoek naar een of twee nieuwe trainers die ze vanaf 28 augustus op maandagavond van 20.45 tot 22.00 uur laat zweten. Verdiensten: nihil. ,,Wel eeuwige dankbaarheid en we leggen de trainer(s) aan het eind van het seizoen flink in de watten.’’



Man of vrouw, dat is ze om het even. ,,Maar aan een willekeurig persoon hebben we niks. We zoeken mensen die ons op voetbalgebied wat kunnen leren. We willen hard trainen en altijd winnen. Tot de winterstop trainen we en spelen we toernooien, daarna willen we op vrijdagavond mee gaan doen aan de 7x7 competitie voor damesteams. Vrouwen die met ons mee willen doen zijn trouwens welkom.’’



Overigens: Dames 1 vindt de derde helft óók belangrijk. ,,En we doen ook veel samen buiten het veld: borrelen, uit eten, we hebben zelfs aan een pubquiz meegedaan. We zijn een hecht team. De trainers zijn voor dat soort gelegenheden ook uitgenodigd. Dus dit is een uitgelezen kans voor iemand die af en toe met achttien dames op pad wil.’’